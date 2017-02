Daimler Lkw-Vorstand Bernhard mit sofortiger Wirkung freigestellt

Von red/dpa 10. Februar 2017 - 15:27 Uhr

Wolfgang Bernhard denkt laut „Spiegel Online“ darüber nach, sich als Investor selbstständig zu machen.Foto: dpa

Daimlers Lastwagen-Vorstand Wolfgang Bernhard will seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Der 56-Jährige war einst als Kronprinz in dem Konzern gehandelt worden - vor wenigen Jahren musste er stattdessen die Lastwagensparte übernehmen.

Stuttgart - Tue ich mir das noch an? Diese Frage stellen sich viele Menschen in Unternehmen - auch in Chefetagen. Daimlers Lastwagenchef Wolfgang Bernhard hat nun genug. Der 56-Jährige wollte seinen noch bis 2018 währenden Vertrag nicht wie angedacht verlängern. Der Konzern stellt ihn nun mit sofortiger Wirkung frei. Wolfgang Bernhard scheide auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen aus, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zuvor hatte „Spiegel Online“ darüber berichtet. Im Umfeld des Konzerns sorgt die Entscheidung für Überraschung. Selbst Aufsichtsräte wussten nichts von Bernhards Plänen.

Bernhard war einst der Überflieger im Daimler-Konzern. Mit 42 Jahren wurde er Vorstandsmitglied des US-Autobauers Chrysler, mit dem Daimler Ende der 90er Jahre zusammengegangen war. Nach einem Streit mit dem damaligen Vorstandschef Jürgen Schrempp übernahm er einen Vorstandsposten bei Volkswagen, um 2009 zu Daimler zurückzukehren. 2013 musste er nach Zwist mit dem Betriebsrat in die Lastwagen-Sparte wechseln - gegen seinen Willen. Obwohl Bernhard mit Verve über die Modernisierung des Lkw-Wesens referieren konnte, heißt es im Umfeld des Konzerns, der Bereich sei nie seine „heiße Liebe“ gewesen.

Rolle als Kronprinz kam abhanden

2015 kam ihm auch noch die Rolle als Kronprinz abhanden. Inzwischen wird der jüngere Entwicklungsvorstand Ola Källenius (47) als potenzieller künftiger Daimler-Chef gehandelt. Ob diese Gemengelage oder persönliche Gründe bei Bernhard den Ausschlag gaben, blieb am Freitag zunächst offen. Laut „Spiegel Online“ denkt Bernhard darüber nach, sich als Investor selbstständig zu machen.

Vorstände, die hinschmeißen, um sich ganz anderen Aufgaben zu widmen oder einfach nur Zeit zu gewinnen, gab es zuletzt einige. Ende 2013 gab Telekom-Chef René Obermann seinen Posten in dem Dax-Konzern auf, um zum niederländischen Kabelnetzbetreiber Ziggo zu gehen. SAP-Co-Chef Jim Hagemann Snabe wollte 2014 nicht weitermachen, um mehr Zeit mit der Familie zu haben. Der frühere EZB-Direktor Jörg Asmussen sagte nach seinem Rückzug nach Berlin vor drei Jahren: „Vorneweg ging es um die beiden Töchter“.

„Das Gen der Generation Y schwappt schon rüber“, sagt Andreas Knodel, Karrierecoach für Manager bei der Personalberatung Kienbaum. Soziale Absicherung spiele auf dem Niveau keine Rolle. Stattdessen andere Faktoren - nicht immer steht nur das Privatleben dahinter. „Der Druck erhöht sich in den Management-Etagen, die Zyklen werden schneller“, so Knodel. „Das kann sehr zermürbend sein.“ Hinzu komme das enge Korsett in großen Konzernen. Häufig sei dann auch ein besonderes Ereignis ein Auslöser.

Ex-BayernLB-Chef Gerd Häusler beispielsweise wurde es schlicht zu viel: „Die zeitliche Belastung für einen Chef bei einer Bank, die wegen staatlicher Milliardenhilfen mit den Brüsseler Wettbewerbsbehörden um ihre Zukunft kämpft und noch Altlasten hat, geht weit über das normale Maß hinaus“, sagte er nach der Ankündigung seines Rücktritts im Interview mit „Der Welt“.

Führungsanspruch ist ein anderer geworden

Auch der Führungsanspruch ist ein anderer geworden. Die Kultur in Großkonzernen wandele sich im Zuge der Digitalisierung, es gehe mehr um kollektive Führungsansichten, glaubt ein Branchenkenner. Das sei aber nicht unbedingt der Fall von altgedienten Managern - und auch nicht unbedingt Bernhards Fall.

Personalberater Knodel sieht inzwischen mehr und mehr Manager zu Aussteigern werden, auch wenn er bislang von Vorreitern spricht. „Geschäftsführer von kleinen und mittelständischen Unternehmen kommen zu mir und sagen: „Das kann es ja wohl nicht gewesen sein““, sagt er. „Man traut sich heute zu, zu sagen: „Ich lass mal los und nehme eine Auszeit.““ Meist kämen Manager im Alter zwischen 48 und 55 Jahren mit dieser Frage zu ihm in die Beratung.

Manchmal steckt hinter einem Weggang auch die Suche nach besseren Karrierechancen. Ein bewusster Rückzug zugunsten der Familie bildet jedenfalls nach wie vor die große Ausnahme. Jim Hagemann Snabe, der 2014 aus diesem Grund von der SAP-Spitze zurücktrat, hat inzwischen wieder eine Aufgabe vor Augen, die ihn mehr fordern dürfte. Die des Aufsichtsratschefs bei Siemens. Jörg Asmussen hingegen nahm als Staatssekretär in einem Bundesministerium finanzielle Einbußen in Kauf. „Ja, ich verzichte auf viel Geld“, sagte Asmussen damals. Aber: „Geld allein macht echt nicht glücklich.“