LKW-Unfall in Ludwigsburg Sattelschlepper fährt in den Acker

Von pho 25. Oktober 2017 - 09:16 Uhr

Eine LKW-Fahrerin muss einem Auto auf der Landstraße Richtung Remseck ausweichen. Um nicht umzukippen, fährt sie ihren Sattelschlepper in die grüne Wiese. Die Bergung dauert Stunden.





Ludwigsburg - Ein LKW hat am Dienstagmorgen einen Ausflug in den Acker gemacht und damit eine stundenlange Sperrung einer Straße in Ludwigsburg ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, sei der Sattelschlepper gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen Ludwigsburg und Remseck von der Spur abgekommen, weil dessen Fahrerin einem Auto ausweichen musste. Näheres ist der Polizei bislang zum Unfallhergang nicht bekannt. Der LKW musste abbremsen, kam zu weit nach rechts ab und drohte, umzukippen. Die Fahrerin entschied sich daraufhin, den LKW ins Feld rollen zu lassen.

Der LKW stand bis in die Abendstunden im Acker

Dort stand der Sattelschlepper dann bis in die Abendstunden. Gegen 20 Uhr trafen zwei Kräne ein, die den Sattelschlepper in einer aufwendigen Bergungsaktion aus dem Feld hievten. Die Polizei musste dazu drei von vier Fahrspuren der Friedrichstraße zwischen Ludwigsburg und Ludwigsburg-Oßweil sperren. Erst gegen 23:30 Uhr war der LKW geborgen und die Strecke konnte wieder freigegeben werden. Der Sachschaden am LKW beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 4000 Euro.