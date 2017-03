Liveticker zur Wahl der Waldfee Wer wird die neue Botschafterin des Schwäbischen Waldes?

Von Phillip Weingand 22. März 2017 - 19:00 Uhr

Zehn Kandidatinnen haben sich um den Titel „Schwäbische Waldfee“ beworben. Wir berichten mit einem Liveticker vom Wahlabend in Murrhardt.





12 Bilder ansehen

Murrhardt - Ein neues Mini-Cabrio als Dienstwagen, ein Outfit des Modelabels Riani als Arbeitskleidung – diese Aussichten klingen schon mal nicht schlecht. Zehn junge Frauen haben sich auf den Posten der schwäbischen Waldfee beworben und wollen für ein Jahr lang auf Events als Markenbotschafterin für den Schwäbischen Wald werben, Kindern als „echte“ Fee begegnen und den Fußballern der SG Sonnenhof Großaspach Glück bringen.

Mehr zum Thema

Am Mittwoch, 22. März, wird die neue Waldfee in der Murrhardter Festhalle gekürt. Die Veranstaltung findet in geschlossener Gesellschaft statt – wir berichten ab 19.30 Uhr per Liveticker von den Vorstellungen der Bewerberinnen und verraten natürlich, wen die Jury aus Landrat und Bürgermeistern zur neuen Waldfee kürt.

Die Wahl der Waldfee dauert voraussichtlich bis etwa 21 Uhr.