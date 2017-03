Liveticker – Treffpunkt Foyer Verteidigungsministerin von der Leyen live auf dem Podium

Von Knut Krohn 08. März 2017 - 17:40 Uhr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen muss die Schlagkraft der Bundeswehr stärken und auf die neue Arbeitswelt vorbereiten. (Archivbild)Foto: AFP

Nach 25 Jahren Schrumpfkur und Optimierung auf Auslandseinsätze hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen der Bundeswehr eine neue Richtung gewiesen. Die ersten Ergebnisse werden deutlich sichtbar. Am Mittwoch spricht sie beim Treffpunkt Foyer der Stuttgarter Nachrichten darüber.

Stuttgart - Aus den USA kommt die unmissverständliche Forderung an die Nato-Partner, mehr Geld für Rüstung auszugeben. Damit rückt auch die Bundeswehr wieder in den Fokus der Diskussionen. Tatsache ist, dass die Rüstungsausgaben in Deutschland steigen - von 2015 bis 2020 um 66 Prozent von fünf auf 8,3 Milliarden Euro. Aber die Bundeswehr steht vor der Herausforderung, dieses Geld jeweils rechtzeitig in sinnvolle Projekte zu kanalisieren.

Mehr zum Thema

Das bedeutet, nicht nur neues Material zu beschaffen oder marode Kasernen instand zu setzen. Die Bundeswehr muss auch auf die veränderte Arbeitswelt vorbereitet werden. Das heißt zum Beispiel: mobiles Arbeiten und Kinderbetreuung. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird unseren Lesern beim Treffpunkt Foyer in der Liederhalle erklären, wie sie die Bundeswehr in die Zukunft führen will.

Bei uns können Sie die Podiumsdiskussion der Stuttgarter Nachrichten, die von Chefredakteur Christoph Reisinger moderiert wird, von 18 Uhr live per Twitter mitverfolgen:

#stnfoyer-Tweets