Liveticker Regionalliga VfB Stuttgart II empfängt den SSV Ulm 1846

Von pav 06. August 2017 - 10:00 Uhr

Andreas Hinkel (vorne) möchte mit dem VfB Stuttgart II weiter punkten. Foto: Pressefoto Baumann

Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart trifft an diesem Sonntag (14 Uhr) auf den SSV Ulm 1846. Wir sind live vor Ort und tickern von der Regionalliga-Begegnung.

Stuttgart - Mit einem Unentschieden ist die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in die Regionalliga-Saison gestartet. Nun bekommt es das Team von Ex-Profi Andreas Hinkel mit dem Traditionsverein SSV Ulm 1846 zu tun.

Die Donaustädter um Coach Stephan Baierl mussten zum Beginn der neuen Spielzeit eine empfindliche 1:4-Heimniederlage gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Saarbrücken hinnehmen und wollen diesen Fehlstart mit einem Erfolg beim VfB II wiedergutmachen. Spielbeginn im Gazi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart ist am Sonntag um 14 Uhr. Wir tickern live von der Partie in Degerloch.