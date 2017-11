Liveticker: Vermisste Backnangerin Das weiß die Polizei über das Tötungsdelikt

Von Phillip Weingand 16. November 2017 - 13:00 Uhr

In Tamm (Landkreis Ludwigsburg) hat die Polizei möglicherweise die Leiche der vermissten 22-jährigen Katharina K. aus Backnang entdeckt. Wir berichten live von der Pressekonferenz.





8 Bilder ansehen

Backnang/Tamm - Seit rund einer Woche ist der Vermisstenfall Katharina K. das Gesprächsthema Nummer Eins im Rems-Murr-Kreis: Am Abend des 8. November gab es das letzte Lebenszeichen von der 22 Jahre alten zweifachen Mutter. Bereits am Wochenende hatte die Polizei einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Ludwigsburg festgenommen. Der schreckliche Verdacht: Er soll die junge Frau aus Backnang-Strümpfelbach ums Leben gebracht haben.

Einzig das Opfer war unauffindbar – zumindest bislang. Am Mittwochabend hat ein Passant in einem Schrebergarten bei Tamm (Landkreis Ludwigsburg) eine Tote entdeckt. „Die Identifizierungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren“, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei hat zu dem Fall eine Pressekonferenz am heutigen Donnerstag um 16 Uhr angekündigt. Wir begleiten diese mit einem Liveticker.