Liveblog vom Vogelzug Die gefährliche Reise der Störche

Von Jan Georg Plavec, Stefanie Zenke und Klaus Zintz 26. April 2017 - 18:35 Uhr

Zozus Nestnachbarn am Bodensee zittern - weil es nass und kalt ist, und weil ihr Nachwuchs in Gefahr ist.Foto: Hanspeter Wickert

Wir begleiten die drei Störche Ingo, Libi und Zozu in diesem Liveblog bei ihrer Rückreise nach Baden-Württemberg. Am Bodensee bringen Dauerregen und Schneefall die Brut von Zozu und ihren Nachbarn in Lebensgefahr.