Liveblog aus dem VfB-Trainingslager Drei Profis fehlen beim Trainingslager

Von red 25. Juli 2017 - 14:32 Uhr

Der VfB-Tross bricht an diesem Dienstag nach Neustift im Stubaital auf in das zweite Sommertrainingslager. Mit unserem Liveblog verpassen Sie nichts. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart bricht an diesem Dienstag in das zweite Trainingslager dieser Sommervorbereitung auf. Wir sind im Stubaital vor Ort und berichten in unserem Liveblog täglich rund um das Geschehen.

Neustift/Stuttgart - Gute drei Wochen hat der VfB Stuttgart noch vor sich, ehe der Pflichtspielauftakt mit dem Pokalspiel bei Energie Cottbus auf die Schwaben wartet. Zeit, die das Trainerteam um Hannes Wolf möglichst effektiv nutzen möchte. Daher bezieht der VfB-Tross bereits das zweite Trainingslager in dieser Vorbereitung – in Neustift im Stubaital.

• Kader umfasst 24 Feldspieler und drei Torhüter

• Testspiel am Mittwoch gegen Kasimpasa im Liveticker

• Weitere Testspiele gegen Tripolis und Huddersfield

Los geht es an diesem Dienstag, zurück nach Stuttgart reist der Tross am Mittwoch, den 2. August. Wir sind wie schon in Grassau/Bayern vor Ort und berichten in unserem großen Liveblog täglich rund um das Geschehen in Tirol.