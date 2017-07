Live-Ticker zur Atommüll-Debatte Scharfe Wortduelle und Szenenapplaus

Von Rafael Binkowski 21. Juli 2017 - 13:00 Uhr

Die Bürgerinitiative protestiert gegen Atomschutt aus Neckarwestheim. Foto: factum/Weise

Die Spannung steigt, bald wird abgestimmt. Attacken, Buhrufe und blumige Zitate: Es ist Stimmung im Kreistag vor der Entscheidung, Atomschutt im Kreis einzulagern.

Ludwigsburg - Nach monatelangen Diskussionen und Demonstrationen, zuletzt am Montag, fällt nun die Entsscheidung, ob so genannter „freigemessener“, also nicht strahlender Schutt des abgerissenen Atomkraftwerkes Neckarwestheim auf die Deponie Froschgraben nach Schwieberdingen kommt. Der Landrat Rainer Haas sieht sich in der Pflicht, das Gesetz zu erfüllen und erkennt keine Gefahr für die Gesundheit, die Atomgegner glauben ihm nicht. Der Kreistag hat as letzte Wort.