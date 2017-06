News-Blog zur Wahl in Großbritannien Daten der Umfrageinstitute gehen deutlich auseinander

Von red/dpa/AFP 08. Juni 2017 - 13:51 Uhr

Unter dem Eindruck der jüngsten Anschläge von London und Manchester sind die Briten am Donnerstag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Wir begleiten die Wahl mit einem News-Blog.





London - Fast ein Jahr nach dem Brexit-Referendum wählen die Briten am Donnerstag vorzeitig ein neues Parlament. Landesweit sind mehr als 47 Millionen Briten aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Premierministerin Theresa May hatte im April überraschend vorgezogene Neuwahlen angekündigt, um sich ein starkes Mandat für die Verhandlungen mit Brüssel über den EU-Austritt ihres Landes zu sichern.

Sehen Sie hier im Video-Überblick: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wahl in Großbritannien.

Der Urnengang wird von drei Anschlägen in London und Manchester überschattet, bei denen in den vergangenen drei Monaten 34 Menschen getötet wurden.

In unserem Live-Blog halten wir Sie über die Ereignisse rund um die Wahl in Großbritannien auf dem Laufenden.

* Großbritannien wählt am Donnerstag ein neues Parlament

* Die Wahllokale sind bis 22 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ) geöffnet

* London befindet sich nach dem Anschlag noch immer unter erhöhter Polizeibeobachtung

* Theresa May und Jeremy Corbyn haben gewählt

Donnerstag, 13.34 Uhr

Die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May liegt am Wahltag in den Umfragen weiter vorn, der Abstand zu Labour verringert sich aber. Dabei gehen die Daten der Umfrageinstitute deutlich auseinander.

Nach der jüngsten am Wahltag veröffentlichten Befragung von Ipsos Mori für die Abendzeitung „Evening Standard“ liegen die regierenden Tories mit 44 Prozent der Stimmen acht Punkte vor Labour mit 36 Prozent. Damit hätten die Konservativen eine komfortable, wenn auch keine überragende Mehrheit.

Laut einer Befragung der Survation-Meinungsforscher lagen die Tories zuletzt mit 41 Prozent nur noch einen Punkt vor Labour mit 40. Das Institut Kantar Public gab den Tories mit 43 Prozent einen 5-Punkte-Vorsprung vor Jeremy Corbyns Arbeiterpartei.

Bei YouGov führte Mays Partei mit 42 Prozent um 7 Punkte vor Labour mit 35. ComRes zeigte einen Abstand von 10 Punkten zwischen den Parteien mit 44 zu 34 Prozent. Bei ICM war der Unterschied mit 12 Punkten am größten. Hier führten die Konservativen mit 46 Prozent vor Labour mit 34.

Donnerstag, 12.00 Uhr:

Umfragen zufolge könnte die Konservative May ihr Ziel einer komfortablen Mehrheit im britischen Parlament verfehlen. Als May die Neuwahl ausrief, lagen die Konservativen zeitweise noch mehr als 20 Prozentpunkte vor Labour. Fehler Mays ließen den Vorsprung aber bis auf wenige Prozentpunkte schmelzen. Nach der jüngsten Befragung der Meinungsforscher des Instituts Survation liegen die Tories mit 41 Prozent gar nur noch einen Punkt vor Labour mit 40.

Donnerstag, 11.16 Uhr:

Auch der Labour-Vorsitzende und Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat seine Stimme in seinem Londoner Wahlkreis Islington North abgegeben. „Es ist ein Tag für unsere Demokratie. Ich habe gerade gewählt. Ich bin sehr stolz auf unseren Wahlkampf“, sagte Corbyn danach Reportern vor dem Wahllokal.

Mit der vorgezogenen Wahl des Unterhauses am Donnerstag wollte sich die konservative Premierministerin Theresa May Rückendeckung für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen sichern. Jüngsten Umfragen zufolge muss ihre Tory-Partei aber empfindliche Verluste befürchten. Corbyns Labour-Partei hatte in den letzten Wochen kräftig aufgeholt.

Donnerstag, 10.33 Uhr:

Premierministerin Theresa May ihre Stimme in ihrem Wahlkreis in Maidenhead westlich von London abgegeben. Mit der vorgezogenen Wahl des Unterhauses am Donnerstag wollte sich die Premierministerin Rückendeckung für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen sichern. Jüngsten Umfragen zufolge muss ihre Konservative Partei aber mit empfindlichen Verlusten rechnen.

Donnerstag, 9.54 Uhr:

Das britische Pfund hat am Tag der Parlamentswahl leicht zugelegt. Am Donnerstagvormittag kostete ein Pfund 1,2975 US-Dollar beziehungsweise 1,1525 Euro. Zu beiden Währungen konnte die britische Devise im Vergleich zum Vortag an Wert gewinnen. Auch in den vergangenen Monaten war das Pfund im Trend gestiegen, nachdem es infolge des Brexit-Votums vor etwa einem Jahr massiv an Wert verloren hatte.

Donnerstag, 8.22 Uhr:

Die britische Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag drei Terrorverdächtige in Ost-London festgenommen. Die Festnahmen stünden aber nicht in Verbindung mit den Anschlägen auf der London Bridge und am nahe gelegenen Borough Market, teilte die Polizei am Morgen mit. Bei den Verdächtigen handle es sich um drei Männer im Alter von 33, 34 und 37 Jahren. Die Wohnungen, in denen sie festgenommen worden seien, würden noch durchsucht.

Die Hauptstadt befindet sich nach dem Anschlag vom Samstagabend noch immer unter erhöhter Polizeibeobachtung.

Donnerstag, 8.15 Uhr:

Fast ein Jahr nach dem Brexit-Referendum wählen die Briten vorzeitig ein neues Parlament. Seit 8 Uhr MESZ haben die mehr als 40.000 Wahllokale in England, Schottland, Wales und Nordirland geöffnet.

Zeitweise lagen die regierenden Konservativen in den Umfragen mehr als 20 Prozentpunkte vor der Labour-Partei. Inzwischen gehen die Wahlforscher aber von einem engen Rennen aus: In einigen Umfragen lag der Vorsprung von Premierministerin Theresa May und ihren Tories in den vergangenen Tagen nur noch im unteren einstelligen Bereich. Andere Meinungsforschungsinstitute kamen auf etwas höhere Werte.

Großbritannien hat ein reines Mehrheitswahlrecht. Das bringt meist eine absolute Mehrheit für eine Partei hervor. Kleine Parteien werden durch das Wahlsystem benachteiligt. Das Land hat 650 Wahlkreise für ebenso viele Sitze im Unterhaus. Um einen Sitz zu bekommen, müssen Politiker in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen holen.

In Deutschland haben Wähler eine Erststimme für Direktkandidaten und eine Zweitstimme. Die Zweitstimme ist für die Verteilung der Sitze an die im Parlament vertretenen Parteien maßgeblich. Die Briten haben hingegen nur eine Erststimme.