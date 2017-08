Lindsey Vonn Sie wehrt sich gegen illegal veröffentlichte Nacktbilder

Hacker-Angriff auf Lindsey Vonn! Von der Ski-Rennläuferin sind private Nacktfotos aus ihrer Zeit mit Tiger Woods veröffentlicht worden. Der Golfprofi ist ebenfalls Opfer des Leaks. Nun wehrt sich die 32-Jährige.

Nun hat es auch Lindsey Vonn (32) erwischt. Wie das US-Magazin "People" auf seiner Website berichtet, ist das Handy der Ski-Rennläuferin gehackt worden. Auf diesem hätten sich äußerst intime Fotos befunden, die anschließend auch veröffentlicht wurden. Im Detail heißt es, dass es sich dabei um Nacktfotos von Vonn und ihrem damaligen Freund, Golfprofi Tiger Woods (41, "The 1997 Masters: My Story"), handeln soll.

"Es ist ein unverschämter und verabscheuungswürdiger Eingriff in die Privatsphäre eines jeden, wenn private und intime Fotos gestohlen und illegal veröffentlicht werden", erklärte ein Sprecher von Vonn in einem Statement gegenüber "People". Das Ski-Ass will rechtliche Schritte gegen die Hacker einleiten. "Lindsey wird alle notwendigen und angemessenen rechtlichen Maßnahmen ergreifen, um ihre Rechte und Interessen zu schützen und durchzusetzen." Weiter heißt es, Vonn wolle nicht nur die Hacker, sondern auch die Webseiten, die ihre Fotos veröffentlicht haben, zur Rechenschaft ziehen.

Die geleakten Aufnahmen stammen aus der Zeit, als Vonn und Woods noch eine Beziehung führten. Das Paar trennte sich 2015.