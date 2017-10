Lieber leben als Brüste Diese Promi-Frauen wagten den Schritt

Von (ili/spot) 12. Oktober 2017 - 17:44 Uhr

Christina Applegate ließ sich im Kampf gegen den Krebs jetzt auch Eierstöcke und Eileiter entfernen. Diesen Schritt wagten noch nicht viele, doch die Brust-Amputation haben schon einige Promi-Damen machen lassen.





Dem Tod von der Schippe gesprungen? Vielleicht! In jedem Fall haben sich Stars wie Christina Applegate (45) und Angelina Jolie (42) einschneidenden Operationen unterzogen, um den Krebs zu besiegen. Sie und viele andere Promi-Damen ließen sich beide Brüste entfernen, im Fachjargon Mastektomie genannt.

Christina Applegate

Als Kelly "Dumpfbacke" Bundy wurde sie mit der Erfolgssitcom "Eine schrecklich nette Familie" (1987-1997) bekannt. Alles andere als dumm war dagegen ihre Entscheidung für das Leben: 2008 ließ sich Christina Applegate nach einer Brustkrebs-Diagnose die Original-Brüste entfernen. Vor zwei Wochen wurden ihr auch Eierstöcke und Eileiter entfernt.

Angelina Jolie

Eine riesige Welle schlug auch das öffentliche Bekenntnis zur Brust-OP von Hollywood-Superstar und Sex-Symbol Angelina Jolie. Sie hatte sich 2013 die Brüste entfernen lassen, ein Jahr später folgten die Eierstöcke - "Meine Kinder werden nicht sagen müssen: 'Meine Mutter ist an Eierstockkrebs gestorben'."

Anastacia

Sängerin Anastacia (49) wählte ebenfalls die drastische Variante, nachdem sie seit der Diagnose 2003 jahrelang gegen den Brustkrebs angekämpft hatte. Als der Krebs 2013 wiederkam, unterzog sie sich einer beidseitigen Mastektomie.

Rita Wilson

Das Thema erneut auf den Tisch gebracht hat Filmemacherin Rita Wilson (60, "My Big Fat Greek Wedding"). Wie sie 2015 bekanntgab, war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden, woraufhin sie sich zur OP entschloss.

Olivia Newton-John

Bei dem britisch-australischen "Grease"-Star Olivia Newton-John (69) wurde 1992 Brustkrebs diagnostiziert. Sie unterzog sich einer Mastektomie. 25 Jahre lang hörte man nichts mehr zum Thema. Tolle Aussichten eigentlich, doch leider gab die Künstlerin im Mai 2017 bekannt, erneut gegen die heimtückische Krankheit ankämpfen zu müssen.

Sharon Osbourne

Reality-Star und Schockrocker-Gattin Sharon Osbourne (65) erhoffte sich ebenfalls viel von der drastischen Operation. Die Angst vor einem möglichen Brustkrebs veranlasste auch sie dazu, sich beide Brüste abnehmen zu lassen, wie sie 2012 bekanntgab.

Kathy Bates

Auch Kathy Bates (69, "Misery") veröffentlichte 2012, dass sie sich wegen Brustkrebs ihre beiden Brüste abnehmen ließ. "Nach langer Überlegung habe ich eine doppelte Mastektomie vornehmen lassen. Zum Glück muss ich mich keiner Strahlen- oder Chemotherapie unterziehen", erklärte sie damals in einem Interview. Zuvor hatte sie bereits ihren Eierstockkrebs überstanden.

Patricia Kelly

Kurz vor ihrem 40. Geburtstag wurde bei Patricia Kelly (47) Brustkrebs diagnostiziert. Daraufhin ließ sie sich im Oktober 2010 das Gewebe in ihrer Brust herausoperieren. "Es hat unmenschlich wehgetan. Man hatte das Gefühl, als wenn tausend Messer die Brust zerschneiden. Es brannte alles wie Feuer", schilderte die Sängerin die Operation später im Interview mit "Stern TV". Seitdem trägt sie eine Prothese.

Wie genau die OP abläuft, erklärte der einstige Kelly-Family-Star im Interview auch: "Der Innenbereich, also das Gewebe wurde entfernt, die Haut bleibt bestehen und die Prothese ersetzt das Gewebe." Sie sei dankbar, dass sie sich trotz der Prothese weiblich fühlen könne und freut sich: "Ich hätte vor der OP nie gedacht, dass es so schön ist. Ich bin nur dankbar: Ich kann trotzdem schön und weiblich sein." So wird es den anderen Stars hoffentlich auch ergangen sein...