Leutkirch Pilot von Sportflieger bei Absturz schwer verletzt

Von red/dpa/lsw 02. April 2017 - 22:22 Uhr

Der Sportflieger stürzte auf einen ParkplatzFoto: dpa

In Leutkirch bei Ravensburg ist ein Sportflugzeugs auf einen Parkplatz abgestürzt. Der 65-jährige Pilot verletzte sich dabei schwer.

Leutkirch - Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Leutkirch (Kreis Ravensburg) hat sich ein 65-jähriger Pilot schwer verletzt. Laut Polizei verlor der Mann bei einer Start- und Landeübung am Sonntagnachmittag die Kontrolle. Auf dem Rollfeld startete er nach einer Landung wieder durch, gab aber vermutlich zu wenig Gas - der Ultraleichtflieger berührte daraufhin Baumwipfel und krachte auf den Besucherparkplatz des Flughafens. Umherfliegende Flugzeugteile verfehlten dort mehrere Menschen „nur mit Glück“, wie ein Polizeisprecher sagte.

Pilotenfehler ist vermutlich Unfallursache

Unfallursache war wohl ein Pilotenfehler. Auf dem Parkplatz erlitten mehrere Menschen einen Schock, zwei Autos wurden beschädigt, die Schadenshöhe wird auf insgesamt 70 000 Euro geschätzt. Lebensgefahr besteht bei dem schwer verletzten Piloten den Angaben zufolge nicht.

Unfälle mit Sportflugzeugen gab es auch in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg. So wurden im Oktober 2016 in Steinheim (Kreis Heidenheim) zwei Menschen beim Absturz eines Privatflugzeugs leicht verletzt. In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) kam im Juli 2015 ein 74 Jahre alter Mann ums Leben, als seine Maschine aus ungeklärter Ursache in das Dach einer Spedition stürzte.