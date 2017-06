Leutenbach im Rems-Murr-Kreis Rechts überholt und Crash verursacht

Von red 13. Juni 2017 - 18:58 Uhr

Ein Autofahrer hat im Feierabendverkehr auf der Bundesstraße in Richtung Backnang einen Crash verursacht – weil er auf dem Verzögerungsstreifen von rechts andere Autos überholt hat. Der Schaden ist immens.





Leutenbach - Ein Unfall auf der B 14 im Rems-Murr-Kreis sorgte am Dienstagabend für enorme Verkehrsbehinderungen in Richtung Backnang.

Ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr laut Polizei auf der Bundesstraße in Richtung Backnang. Verbotenerweise soll der Autofahrer an der Ausfahrt Nellmersbach auf dem Verzögerungsstreifen Fahrzeuge rechts überholt haben. Beim Wiedereinscheren erkannte er den Stop-and-Go-Verkehr offenbar zu spät, sodass er mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen Golf auffuhr. Beim Aufprall zog sich der junge Autofahrer als auch eine 19-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 27-jährige Golffahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle wurde der Feierabendverkehr an der Ausfahrt von der Bundesstraße weitergeleitet.