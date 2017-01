Leutenbach im Rems-Murr-Kreis Polizei rettet vermissten Kater Merlin

Von red/alm 23. Januar 2017 - 09:41 Uhr

Kater Merlin war über einen Monat lang verschollen. Polizisten haben ihn jetzt aus einem Kanal gerettet.Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Eine Polizeibeamtin hat im Rems-Murr-Kreis eine Katze aus einem vier Meter tiefen Kanal gerettet. Kater Merlin war über einen Monat lang verschollen.

Leutenbach - Seit Mitte Dezember wurde Kater Merlin vermisst. Am Sonntag konnte er seinen überglücklichen Besitzern wieder übergeben werden. Sie hatten bereits mit Flugblättern nach ihrem Liebling gesucht. Der tapsige Kerl war offenbar irgendwie in die Kanalisation im Bereich des Neubaugebietes bei der Oststraße in Weiler zum Stein (Rems-Murr-Kreis) geraten. Jedenfalls hörte ihn eine Passantin am Sonntagnachmittag aus einem verschlossenen Kanal deutlich miauen. Sie verständigte die Polizei, die das Mauen ebenfalls hören konnte. Es gelang ihr, den Kanaldeckel zu öffnen.

Mehr zum Thema

Eine mutige Beamtin stieg daraufhin in den vier Meter tiefen Schacht hinab. Mit Leckerlies, die ihr eine Anwohnerin brachte, lockte sie den Kater aus seiner misslichen Lage. Da den Anwohnern durch die Flugblätter bekannt war, dass Merlin vermisst wird, konnte man die Besitzer rasch ausfindig machen.