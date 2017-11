Leuchtender Himmelskörper Dieses Video zeigt den Feuerball über Süddeutschland

Von utz 15. November 2017 - 14:50 Uhr

Ein Feuerball war am Dienstagabend an vielen Orten in Süddeutschland am Himmel zu sehen – wie hier in Mannheim, aufgenommen von einer Wetterstation. Foto: Mannheim Wetter Info

Ein Video von Saarländer Feuerwehrleuten zeigt den leuchtenden Himmelskörper, der am Dienstagabend in Süddeutschland für Aufregung sorgte.

Stuttgart - Ein leuchtender Feuerball am Himmel ist am Dienstagabend überall im Süden Deutschlands zu sehen gewesen, auch über Stuttgart und der Region. Größer als eine gewöhnliche Sternschnuppe huschte der glühende Gesteinsbrocken über den Nachthimmel – und sorgte damit für Aufregung. Einige dachten, ein Flugzeug gesehen zu haben, während andere im Netz über Ufos scherzten.

Die Freiwillige Feuerwehr Höchen im Saarland hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, bei dem zu erahnen ist, wie die Nutzer auf diese Ideen kamen. Für einige Sekunden ist das ungewöhnlich große Licht ganz deutlich zu erkennen:

Die Sternwarte in Welzheim erklärte auf Nachfrage, dass es eine kleine Feuerkugel war, die am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr über den Himmel gehuscht ist. Dabei handele es sich laut Experte Martin Gertz von der Sternwarte um kartoffel- bis fußballgroße Gesteinsbrocken. Das sei übrigens deutlich größer als eine normale Sternschnuppe: „Diese sind nur etwa so groß wie ein Sandkorn oder ein Kieselstein“, sagt Gertz. Feuerkugeln seien eine durchaus imposante Erscheinung, die immer wieder auftauchen: „Sie erleuchten den Nachthimmel für einige Sekunden und können so hell sein wie der Vollmond.“