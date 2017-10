Letzter Air-Berlin-Flug „Vielen Dank, Ihr werdet sehr fehlen“

Von red 28. Oktober 2017 - 12:53 Uhr

Bei der Landung der letzten Maschine von Air Berlin spielten sich sehr emotionale Szenen ab. Doch auch im Netz reagierten viele User mit Lob und Anerkennung und zeigten sich äußerst berührt.





Stuttgart - Der letzte Flug der Air Berlin am Freitag wurde von Wehmut und Emotionen begleitet. Nicht nur an Bord der Maschinen oder beim Boarding an den Flughäfen, sondern auch im Netz rief der finale Flug zahlreiche Reaktionen hervor. Wir haben die besten Posts und Tweets zusammengetragen.

Viele Menschen bedankten sich online bei den Bediensteten für ihre jahrelange Tätigkeit.

Das letzte #airberlin-Ticket gibt's mit Abschiedsgruß: "TAKE CARE TSCHUESS AND BYE BYE" & "Wir Airberliner sagen DANKE". pic.twitter.com/xyEfA7qle2— Max Boenke (@mx_boenke) 27. Oktober 2017

In 39 Jahren hat #AirBerlin übrigens keinen Passagier und keine Maschine verloren. Danke an die Beschäftigten. #BER4EVR— Volker Ullrich (@VolkerUllrich) 27. Oktober 2017

So mancher User blickte wehmütig zurück auf den letzten Flug der Air Berlin.

Auch das symbolische Herz darf in den sozialen Netzwerken nicht fehlen.

Historischer, letzter Flug von #airberlin, letzte Durchsage: „Die anderen sind bestimmt gut, aber wir waren die Geilsten!“ #DankeAirberlin pic.twitter.com/QKjzZYVBlQ— Miriam Klaussner (@miklauss) 27. Oktober 2017

#AirBerlin #AB6519 Crew. Weil ihr heute so stark wart, bin ich an meinem Geburtstag bei meiner Familie. Danke für alles! Kommt gut Heim. pic.twitter.com/PQg7vPDKRa— Robin Collin (@robincoll1n) 27. Oktober 2017

Das letzte Flugzeug von #AirBerlin verabschiedet sich mit einem Herz. ❤️ pic.twitter.com/fyv0ZZtBWi— Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) 27. Oktober 2017

Bedienstete und Stewardessen zeigten sich an Bord bisweilen äußerst emotional.

Gelandet in MUC. Es wird "Time to say goodbye" gespielt. Ausschnitt der tränenreichen Rede einer #AirBerlin Stewardess @BILD @BILD_TopNews pic.twitter.com/iuK8bgawt1— Christin Wahl (@ChristinW_BILD) 27. Oktober 2017

Bei vielen Usern bleibt am Ende die Dankbarkeit und auch ein kleiner Blick nach vorne.

mein letzter abflug von txl mit #airberlin war leider auch der hübscheste aller zeiten. gleich gehts mit der allerletzten maschine zurück :( pic.twitter.com/vL9DRN4e6O— sophia (@kmbwsk) 27. Oktober 2017