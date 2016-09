Leserfotos aus Stuttgart und der Region So schön ist der Spätsommer

Von red 07. September 2016 - 19:07 Uhr

Bevor der Herbst anklopft, können wir in Stuttgart und der Region die letzten Spätsommertage genießen. Wie schön diese sein können, zeigen die Bilder unserer Leserfotografen.





Stuttgart - Der Sommer verabschiedet sich so langsam aber sicher aus Stuttgart und der Region. Jetzt beginnt die Zeit, in der die Tage kürzer und die Nächte kühler werden. Dass die letzten sonnigen und warmen Stunden, bevor der Herbst so richtig anklopft, aber wirklich schön sein können, zeigen die Fotos unserer Leserfotografen.

Egal, ob die letzte Blütenpracht im heimischen Garten, ein traumhaftes Panorama mit glitzerndem See oder satte, grüne Wiesen, der Spätsommer kann ein so bezauberndes Fotomotiv sein.

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere Leserfotografen, die eine solche Bildergalerie mit ihren Fotos erst möglich machen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

