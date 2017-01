Leserfoto-Aktion Schöne Winterbilder aus Stuttgart und Region gesucht

Von ps 07. Januar 2017 - 16:11 Uhr

Der Winter in Stuttgart und der Region bringt tolle Fotomotive hervor. Vereiste Seen und Eiskristalle an den Blättern: Wir suchen die schönsten Winterbilder von Stuttgart und der Region. Schicken Sie uns Ihr Foto.





Stuttgart - Das neue Jahr hatte für Stuttgart bisher nur wenige weiße Flocken im Gepäck. Eine zarte Schneedecke auf den Feldern und Wiesen unter der Grabkapelle lässt sich trotzdem erkennen. Doch egal, ob mit oder ohne Schnee, der Winter in Stuttgart ist besonders schön!

Vereiste Seen und Eiskristalle an den Bäumen bringen tolle Fotomotive im Ländle hervor. Um uns am Winter noch ein bisschen mehr zu erfreuen und trübe Gedanken zu vertreiben, suchen wir die schönsten Winterbilder von Stuttgart und der Region. Verbunden mit einer kurzen Begründung, was Ihnen an Stuttgart und der Region im Winter am besten gefällt.

Schicken Sie uns Ihren Beitrag an internet@stz.zgs.de. Bitte geben Sie das Kennwort „Schnee“, Ihren Namen und Ihren Wohnort an. Wichtig: Die Bildrechte müssen bei Ihnen liegen und eventuell darauf abgebildete Personen müssen mit der Veröffentlichung des Fotos auf unseren Webseiten einverstanden sein.

Die ersten Winterbilder aus Stuttgart und der Region haben uns bereits erreicht. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.