Leseraktion zum Stuttgarter Volksfest Haben Sie Ihr Herz auf dem Cannstatter Wasen verloren?

Von Christoph Masurek 20. September 2016 - 17:05 Uhr

Liebe, die Wind und Wetter trotzt – auf dem Cannstatter Volksfest hat schon so manche Beziehung ihren Anfang genommen.Foto: dpa

Vom kurzen Flirt zur langfristigen Partnerschaft – auch im Festzelt können ernsthafte Romanzen entstehen. Auch Sie haben ihren Partner auf dem Volksfest kennen und lieben gelernt? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte.

Stuttgart - Voll besetze Bierbänke, enges Schunkeln und die ein oder andere Maß Bier versetzen viele Besucher des Cannstatter Wasens in Flirtlaune. Viele der flüchtigen Begegnungen im Bierzelt sind schnell wieder vergessen, doch manch einen Besucher lässt auch am nächsten Tag der Gedanken an den netten Kerl in der Leserhose oder das hübsche Mädchen mit der Flechtfrisur nicht mehr los – und dann wird manchmal aus dem kurzen Flirt eine langfristige Beziehung.

Diese Geschichte kommt Ihnen bekannt vor? Haben auch Sie ihren Liebsten oder Ihre Liebste auf dem Stuttgarter Volksfest kennengelernt? Dann senden Sie uns Ihre Liebesgeschichte vom Cannstatter Wasen mit dem Betreff „Wasenliebe“ per E-Mail an: internet@stz.zgs.de. Erzählen Sie uns, wie lange Sie zusammen sind und wie Sie Ihren Partner auf dem Wasen kennengelernt haben (die Redaktion behält sich Kürzungen vor).

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!