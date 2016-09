Leseraktion zum ersten Schultag Schicken Sie uns Ihre Einschulungsbilder

Von red/kat 12. September 2016 - 17:58 Uhr

Pünktlich zum Schulanfang in Baden-Württemberg sammeln wir schöne Einschulungsfotos aus Stuttgart und Region. Die Redaktion hat ihre Bilder mit Schultüte herausgekramt. Nun suchen wir Ihre Einschulungsfotos.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Der erste Schultag ist etwas ganz Besonderes. Die bunte, gut gefüllte Schultüte, der neue Schulranzen und viele neue Gesichter. Kein Wunder, dass so mancher ABC-Schütze in diesen Tag mit einem etwas mulmigen Gefühl startet. Schließlich reden die Erwachsenen davon, dass nun der "Ernst des Lebens" beginnt.

Mehr zum Thema

Redaktion hat vorgelegt

Nichtsdestotrotz strahlen viele Erstklässler mit einem Zahnlücken-Lächeln in die Kamera. Bilder vom ersten Schultag finden sich wohl in jedem Familienalbum - und hier sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Wir sammeln passend zum Schulanfang in Baden-Württemberg die schönsten Einschulungsfotos von Ihnen. Die Redaktion hat bereits vorgelegt - das Ergebnis sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Schicken Sie uns Ihre Bilder vom ersten Schultag mit dem Betreff "Einschulung" per E-Mail an: internet@stz.zgs.de. Schreiben Sie uns, wann und wo Sie in welche Schule gekommen sind, und was Sie an diesem ersten Schultag erlebt haben (die Redaktion behält sich Kürzungen vor). Wichtig: Die Bildrechte müssen bei Ihnen liegen.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!