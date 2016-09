Leseraktion zu Urlaubsbildern Schicken Sie uns Ihre skurrilsten Urlaubsentdeckungen

Von Beria Barlik 13. September 2016 - 10:54 Uhr

Kabelsalat im „Computer-Raum“ eines griechischen Hotels: Warum das Internet tagelang nicht ging, ist bei dem Durcheinander offensichtlich.Foto: Freundorfer

Wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, ist die Speicherkarte der Kamera oft gut gefüllt mit Erinnerungen. Dieses Mal haben wir es jedoch auf ganz bestimmte Erinnerungen abgesehen: Wir suchen Ihre lustigsten und skurrilsten Urlaubsfotos.

Stuttgart - Im Urlaub kann es schon mal vorkommen, dass wir Zeuge uns skurril erscheinender Situationen werden. Im Urlaubsort in Griechenland fragt man sich beispielsweise oft, warum tagelang das Internet nicht funktioniert. Ein Blick in den „Computer-Raum“ zeigt dann das Elend: Kabelchaos, behelfsmäßige Aufbauten für Wlan-Router und fragwürdige Installationen der Elektronik sind die Ursache. Aber auch lustigen Straßenschildern begegnen Touristen manchmal im Urlaub, wenn sie auf dem Weg zu Sehenswürdigkeiten sind.

Fremde und lustige Situationen

Um diese und ähnliche Situationen, die uns nach dem Urlaub immer noch zum Lachen bringen können, zu sammeln, benötigen wir Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser. Schicken Sie uns per E-Mail ihre lustigsten oder skurrilsten Bilder, mit ein bis zwei erklärenden oder beschreibenden Sätzen, was auf den Fotos zu sehen ist.

Ihre Bilder von Ihrem Urlaub mit dem Betreff „Urlaubsfotos“ senden Sie per E-Mail an: internet@stz.zgs.de. Schreiben Sie uns, wann und wo Sie in welchem Land im Urlaub waren, und was Sie für lustige oder skurrile Situationen erlebt haben (die Redaktion behält sich Kürzungen vor). Wichtig: Die Bildrechte müssen bei Ihnen liegen. Auf den Fotos sollten keine Personen zu sehen sein, die der Fotografie und Veröffentlichung nicht zugestimmt haben.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!