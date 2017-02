Leonberger Pferdemarkt Ein Volksfest mit Tradition

Von Franziska Kleiner 15. Februar 2017 - 10:57 Uhr

Das Strohgäu hat sich ebenfalls beim Umzu präsentiert.Foto: factum/Granville

Den Höhepunkt und Abschluss des traditionellen Leonberger Pferdemarktes bildet der Festumzug am Dienstagnachmittag. Wenn, dann einmal im Jahr zu diesem Anlass, wird der Altkreis Leonberg in Erinnerung gerufen.

Leonberg - Den Höhepunkt und Abschluss des traditionellen Leonberger Pferdemarktes bildet der Festumzug am Dienstagnachmittag. Wenn, dann einmal im Jahr zu diesem Anlass, wird der Altkreis Leonberg in Erinnerung gerufen auch durch die Teilnahme von Gruppen aus dem Strohgäu. Die Stadt Gerlingen und der Musikverein Stadt kapelle Gerlingen war mit ihrem Wagen „Freunde in aller Welt“ am Festzug beteiligt. Aus der Nachbarstadt Ditzingen waren „D’Hoamerdenger Narra Obacha“ gekommen. Sie riefen allen Zuschauern das Backhaus in Erinnerung. Mehr gibt es in Internet unter http://stzlinx.de/326pferdemarkt. Fotos:factum/Granville