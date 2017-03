Leonberg Zimmerbrand zerstört Wohnung

Von dja 14. März 2017 - 12:57 Uhr

Am Dienstagvormittag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Leonberg zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr musste das Haus evakuieren.





Leonberg - Am Dienstagvormittag hat ein Zimmerbrand eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsbader Straße in Leonberg (Kreis Böblingen) unbewohnbar gemacht. Wie die Polizei mitteilt, musste die Feuerwehr unter Einsatz von Atemschutzgeräten das Feuer löschen. Während der Löscharbeiten musste das Gebäude evakuiert werden.

Nach etwa einer Stunde war der Brand gegen 12.30 Uhr gelöscht. Die Bewohner konnten in das Mehrfamilienhaus zurückkehren. Allerdings ist die Brandwohnung nicht mehr bewohnbar. Es gab keine Verletzten, die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Auch der entstandene Schaden ist noch nicht ermittelt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.