Leonberg im Kreis Böblingen Autofahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge bei Verfolgungsjagd

Von red 11. Oktober 2017 - 17:35 Uhr

Die Ermittlungen zu dem BMW-Fahrer dauern an (Symbolbild). Foto: dpa

Der Polizei fällt am Dienstagvormittag ein BMW-Fahrer auf. Der Autofahrer rast von der Polizei davon. Es folgt eine Verfolgungsjagd quer durch Leonberg.

Leonberg - Zu einer Verfolgungsjagd quer durch Leonberg (Kreis Böblingen) ist es am Dienstagvormittag gekommen. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streifenbesatzung am Dienstagmorgen gegen 10:35 Uhr ein BMW mit Ausfuhrkennzeichen auf, dessen Fahrer in der Römerstraße einen Fußgänger nicht beachtete. Daraufhin folgte die Polizei dem BMW durch die Römerstraße in Richtung Berliner Straße, dieser fuhr jedoch so rasant, dass ihn die Beamten in der Steinstraße aus den Augen verloren.

Mehr zum Thema

Kurz darauf entdeckten die Beamten den BMW an einer roten Ampel in der Seedammstraße. Als der Fahrer das Polizeiauto bemerkte, beschleunigte er jedoch stark und flüchtete über die Abbiegespur in die Seedammstraße.

Schnelle Fahrt durch Leonberg

Anschließend fuhr er rasant durch die Seestraße, wo er mehrere gefährliche Überholmanöver vollzog. Beim Abbiegen in die Fichtestraße musste ein in dieselbe Richtung fahrendes Fahrzeug stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Im weiteren Verlauf der Fichtestraße streifte der BMW-Fahrer auf Höhe des Reiterstadions einen ihm entgegenkommenden Dacia und einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel. Ohne sich darum zu kümmern raste der Fahrer weiter in Richtung Römerstraße. In der Holunderstraße verloren die Beamten das Fahrzeug abermals aus den Augen.

Fahrer hatte das Auto abgestellt

Bei der anschließenden Fahndung wurde das Auto abgestellt in der Blosenbergstraße aufgefunden. Nach Zeugenaussagen stellte der Fahrer den BMW hastig ab und flüchtete anschließend zusammen mit seinem Beifahrer zu Fuß in Richtung Hirschberger Straße. Sowohl am Dacia als auch der Opel entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, die Schäden am BMW belaufen sich auf circa 2000 Euro.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der BMW wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an.