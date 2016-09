Leonberg Funkenflug löst Brand aus

Von red 13. September 2016 - 07:29 Uhr

45 Einsatzkräfte löschen in der Nacht zum Dienstag einen Brand in Leonberg. Bewohner eines Mehrparteien-Hauses bemerkten, dass Rauch aus der Steckdose drang. Verletzt wurde niemand.





Leonberg - Ein Brand hat die Polizei in Leonberg (Kreis Böblingen) auf den Plan gerufen. Bewohner eines Mehrfamilien-Hauses bemerkten in der Nacht auf Dienstag, dass Rauch aus der Steckdose drang. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte.

Beim eintreffen der Feuerwehr, insgesamt 45 Einsatzkräfte, war Rauch im Dach des Hauses sichtbar. Die Feuerwehr begann in die in Brand geratenen Dehnfugen des Hauses Wasser einzuleiten. Die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei war der Brand vermutlich durch Schweißarbeiten ausgelöst worden. An dem Haus gibt es derzeit Handwerksarbeiten. Durch Funkenflug geriet Isoliermaterial zwischen zwei Gebäuden in Brand. Der Schaden beläuft sich ersten Angaben zufolge auf etwa 30 000 Euro.