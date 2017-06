Leonberg 40-Tonner bleibt in Sackgasse stecken

Von red 26. Juni 2017 - 22:08 Uhr

Ein Lastwagenfahrer bringt sich in Leonberg in eine missliche Lage: Mit seinem 40-Tonner bleibt der Mann in einer Sackgasse stecken – und richtet dabei großen Schaden an.





Leonberg - Weil er sich verfahren hatte, ist ein Lastwagenfahrer in Leonberg (Kreis Böblingen) mit seinem 40-Tonner in einer Sackgasse stecken geblieben. Bei dem Versuch, das Fahrzeug am Montagnachmittag aus der misslichen Lage zu befreien, fuhr der Mann eine Straßenlaterne um, beschädigte eine Mauer, eine Hecke und die Straße, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nähere Angaben zum Fahrer konnten die Beamten zunächst nicht machen. Der Lastwagen sei nicht beladen gewesen. Eine Abschleppfirma barg das Fahrzeug schließlich aus der Sackgasse. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 8000 Euro.