Leobad in Leonberg-Eltingen Männer pöbeln im Freibad

Von red/rmu 12. Juni 2017 - 11:26 Uhr

Die Männer waren im Freibad in Leonberg-Eltingen unangenehm aufgefallen. Foto: dpa

Mehrere Männer haben am Sonntag im Leobad in Leonberg-Eltingen andere Badegäste rumgepöbelt und beschimpft – bis die Polizei eingreifen musste.

Böblingen - Mehrere Männer sind am Sonntagmittag im Leobad in Leonberg-Eltingen (Kreis Böblingen) unangenehm aufgefallen. Sie hatten andere Badegäste belästigt und angepöbelt. Der Bademeister forderte die drei Männer der Polizei zufolge daher auf, das Bad zu verlassen, was diese allerdings ignorierten.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen auf eine fünfköpfige, mutmaßlich alkoholisierte Gruppe, die sich zusammen im Bad aufhielt. Nach mehrmaliger Aufforderungen verließen vier der Männer das Bad, ein 30-Jähriger weigerte sich und wurde in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht auf dem Revier.