Lenningen Motorradfahrer schleudert über Autodach

Von jüv 16. September 2017 - 14:27 Uhr

Ein Motorradfahrer ist auf der Lenninger Steige auf einen Mercedes aufgefahren und gestürzt. Foto: dpa

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Lenninger Steige mittelschwer verletzt worden. Der Mann erkannte am Freitag zu spät, dass ein Autofahrer vor ihm bremsen musste und fuhr auf.

Lenningen - Mittelschwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Freitag bei einem Auffahrunfall auf der Lenninger Steige zugezogen. Er war gegen 17 Uhr mit seiner Suzuki auf der Steige in Richtung Lenningen-Hochwang gefahren. Dabei bemerkte der 25-Jährige zu spät, dass ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer wegen eines bergauf radelnden Fahrradfahrers bremsen musste. Diesen konnte der Autofahrer wegen entgegenkommender Fahrzeuge nicht überholen. Der Motorradfahrer reagierte zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers auf. Er schleuderte über das Dach des Mercedes und stürzte dann auf die Fahrbahn. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro. Die nicht mehr fahrbereite Suzuki wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.