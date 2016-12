Lenkungskreis zu Stuttgart 21 Sondersitzung findet wohl im Januar statt

Von red/dpa 19. Dezember 2016 - 13:12 Uhr

Zu Stuttgart 21 wird es eine Sondersitzung des Lenkungskreises geben. (Archivbild)Foto: dpa

Der Lenkungskreis zum Bahnprojekt Stuttgart 21 wird sich wohl in der zweiten Januarhälfte zu einer Sondersitzung treffen. Grund sind die in den Expertisen von Bundesrechnungshof und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG genannten Risiken bei Zeitplan und Kosten.

Stuttgart - Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erwartet in der zweiten Januarhälfte 2017 eine Sondersitzung des Lenkungskreises zum Bahnprojekt Stuttgart 21. Da neben dem Land auch die Stadt Stuttgart als Projektpartner ein solches Treffen verlange, müsse die Bahn als Bauherrin diese einberufen, sagte Hermann am Montag in Stuttgart. Grund seien die in den Expertisen von Bundesrechnungshof und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG genannten Risiken bei Zeitplan und Kosten. Die bisherigen mündlichen Erläuterungen der Bahnmanager deckten sich nicht mit den Gutachten, die ihm nicht offiziell vorgelegt, sondern nur zugespielt worden seien. „Das ist nicht die Art, wie man mit Projektpartnern umgeht.“

Hermann verteidigte zugleich seine Absage für die Feier des ersten Tunneldurchschlags bei Stuttgart 21. Er wohne ähnlichen Zeremonien an der Neubaustrecke nach Ulm bei. „Das passt am besten zu mir“, sagte der Stuttgart-21-Kritiker. Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn nimmt indes an der Feier für die Herstellung des Tunnels vom Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt zum geplanten Tiefbahnhof teil.