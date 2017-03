Leinfelden-Echterdingen Zweijähriger Junge lebensgefährlich verletzt

Bei dem Unfall ist ein zweijähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden.Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Weil die Sonne zu tief stand, hat ein 29 Jahre alter Autofahrer das Rot seiner Ampel übersehen. Er überfuhr einen zwei jahre alten Jungen.

Leinfelden-Echerdingen - Bei einem Unfall in Leinfelden-Echterdingen ist am Donnerstag ein zweijähriger Bub so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen wurde. Laut Polizei ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Nikolaus-Otto-Straße/Ecke Gutenbergstraße. Gegen 17 Uhr überquerte der zweijährige Bub auf seinem Laufrad etwa zwei Meter vor seiner Mutter bei Grün den dortigen Fußgängerüberweg. Wegen der tief stehenden Sonne übersah der 29 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa das Rot seiner Ampel und erfasste mit seinem Auto den Bub, der lebensgefährlich verletzt wurde.