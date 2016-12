Leinfelden-Echterdingen Mädchen rennt vor ein Auto und wird schwer verletzt

Von red/lsw 21. Dezember 2016 - 14:01 Uhr

Eine Zehnjährige musste am Dienstag nach einem Unfall in Leinfelden-Echterdingen ins Krankenhaus.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Eine Zehnjährige rennt in Leinfelden-Echterdingen bei Rot über die Straße, ein Autofahrer passiert seine Ampel bei Gelb. Ein schwerer Unfall ist die Folge.

Leinfelden-Echterdingen - Weil sie eine rote Ampel missachtet hat, ist eine Zehnjährige in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Mädchen am Dienstagabend bei roter Fußgängerampel über eine Straße gelaufen. Ein 48 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und traf die Zehnjährige frontal mit dem Wagen. Das Mädchen kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige fuhr laut Polizei bei gelber Ampel über den Fußgängerweg. Die Staatsanwaltschaft schaltete einen Sachverständigen ein.