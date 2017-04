Leinfelden-Echterdingen Frau am Bahnhof sexuell belästigt

Von jüv 24. April 2017 - 16:57 Uhr

Ein 34-Jähriger soll in Leinfelden eine 49 Jahre alte Frau begrapscht und bedrängt haben.Foto: Pascal Thiel

Ein 37-Jähriger soll eine 49 Jahre alte Frau am Bahnhof in Leinfelden sexuell belästigt haben. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen, befindet sich aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Leinfelden-Echterdingen - Ein sexueller Übergriff in Leinfelden-Echterdingen beschäftigt die Polizei. Laut einer Mitteilung soll ein 37-Jähriger am Sonntag gegen 21.15 Uhr am Bahnhof in Leinfelden eine 49 Jahre alte Frau unsittlich berührt haben. Mehrere Passanten seien ihr zu Hilfe gekommen, worauf der Tatverdächtige zunächst die Flucht ergriffen habe. Kurz darauf sei der 37-Jährige aber wieder zurückgekehrt und vorläufig festgenommen worden. Später sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Der genaue Hergang sei noch unklar. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei standen die 49-Jährige und der 37-jährige Tatverdächtige beide unter Alkoholeinfluss, als sie eine aus Stuttgart kommende Bahn verließen. Die Frau sei möglicherweise schon während der Fahrt nach Leinfelden von dem Mann belästigt worden. Zwischen dem Bahnsteig und dem Fußgängerüberweg zur Daimlerstraße soll er sie begrapscht und unter anderem gegen einen Kasten für Streugut gedrückt haben. Erst als Passanten den Mann ansprachen, habe er von seinem Opfer abgelassen.

Die Kriminalpolizei, 07 11/3 99 00, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen sich zu melden.