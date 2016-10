Leinfelden-Echterdingen Bürobrand fordert hohen Sachschaden

Von red/dpa 12. Oktober 2016 - 09:46 Uhr

Der Brand in einem Bürogebäude in Leinfelden-Echterdingen hat am Dienstagabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Es entstand hoher Sachschaden, die Ermittlungen dauern an.





Leinfelden-Echterdingen - Bei einem Bürobrand in Leinfelden- Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.Das Feuer war gegen 21 Uhr im sechsten Stock eines Firmengebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf andere Gebäudeteile übergriffen. Das betroffene Büro sei jedoch stark beschädigt worden, hieß es.

Neben mehreren Polizeistreifen war auch ein Polizeihubschrauber zur Fertigung von Luftaufnahmen im Einsatz. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Deren Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.