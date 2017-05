Leichenfund in Lenningen Toter Mann identifiziert

Von kaw 26. Mai 2017 - 12:47 Uhr

Der Tote aus dem Hirschtal konnte identifiziert werden. (Symbolfoto)Foto: dpa

Nach der Obduktion der Leiche, die bei Lenningen gefunden wurde, hat die Polizei die Identität des Mannes festgestellt.

Lenningen - Bei der Leiche, die am vergangenen Sonntag im Hirschtal bei Oberlenningen (Kreis Esslingen) gefunden wurde, hat die Polizei nun die Identität feststellen können. Wie die Beamten berichten, handelt es sich bei dem Mann um einen 50-Jährigen, der am 7. April aus einer Göppinger Klinik verschwand. Die Polizei suchte seither nach eigenen Angaben intensiv nach dem Mann: Insbesondere im Bereich Kirchheim, Dettingen und Lenninger Tal. Von dort waren konkrete Hinweise auf ihn eingegangen. Doch blieb der 50-Jährige bis zum 21. Mai verschwunden, wo Radfahrer die Leiche des Mannes in dem Waldgebiet Hirschtal bei Lenningen fanden.

Aufgrund der übereinstimmenden Kleidung prüften die Beamten, ob es sich bei dem Leichnam um den 50-Jährigen aus Göppingen handeln könnte. Eine Obduktion erbrachte die Gewissheit, dass es der Vermisste ist.

Laut Polizei liegen nach der Obduktion keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.