Leiche bei Ehningen gefunden Todesumstände noch nicht abschließend geklärt

Von red/rmu 17. März 2017 - 16:45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Jacke machen können.Foto: Polizei

Die Polizei konnte die Todesumstände eines Mannes, der am Dienstag bei Ehningen tot aufgefunden worden war, noch nicht abschließend klären. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Ehningen - Nach dem Fund einer Leiche am Ufer der Würm in Ehningen (Kreis Böblingen) am vergangenen Dienstag um 14 Uhr sind die Umstände, unter denen der Mann zu Tode kam, der Polizei zufolge immer noch nicht abschließend geklärt. Auch eine Obduktion und die Durchsuchung des Geländes rund um den Fundort hätten den Fall nicht vollständig aufklären können.

Mehr zum Thema

Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um den 54-jährigen Willi Waldemar Schlenker aus Hildrizhausen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge, die zur Klärung des Falls die Ermittlungsgruppe „Würm“ eingerichtet hat, wurde der Tote am Freitag, 10. März, gegen 12 Uhr zum letzten Mal in einer Gaststätte am Ehninger Bahnhof lebend gesehen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Willi Waldemar Schlenker nach diesem Zeitpunkt noch gesehen haben oder die Angaben zu der oben abgebildeten Jacke machen können. Die Ermittlungsgruppe nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07031/13-00 entgegen.