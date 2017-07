Legendäre Talkshow-Auftritte Ausrasten gehört zum Business

Von dpa/sdr 13. Juli 2017 - 13:25 Uhr

Im Streit mit der Linksaktivistin Jutta Ditfurth hat der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach die ARD-Talksendung am Mittwochabend vorzeitig verlassen. Emotionale Auftritte in Talkshows sind keine Seltenheit.





Berlin - Dem Talkshow-erfahrenen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach ist in einer Sendung über die Krawalle beim G20-Gipfel der Kragen geplatzt: Nach einem Wortgefecht mit der ehemaligen Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth verließ Bosbach am Mittwochabend genervt die ARD-Sendung „Maischberger“ vor laufenden Kameras. „Die permanente Mischung aus Dazwischenquatschen und Grimassenschneiden von Frau Ditfurth war eine echte Zumutung“, begründete er seinen Abgang.

Auch die Sängerin Nina Hagen hat sich bereits 2005 einen handfesten Schlagabtausch mit Jutta Ditfurth geliefert. „Ich finde es furchtbar, was diese dicke Frau mit mir macht“, schrie Nina Hagen damals ebenfalls in der TV-Talkrunde von Sandra Maischberger. „Jutta Ditfurth ist eine blöde, blöde Kuh. Mit dir werde ich nie wieder reden in der Öffentlichkeit!“ Eigentliches Thema der Sendung: „Angela die Erste – Was bringt’s den Frauen?“ Wem sonst noch so vor laufender Kamera in einer Talkshow der Kragen geplatzt ist, sehen Sie in unserer Bildergalerie.