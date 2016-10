Lebenserwartung Baden-Württembergern blüht ein langes Leben

Von red/dpa 20. Oktober 2016 - 11:11 Uhr

Babys in Baden-Württemberg werden im Schnitt älter als der Bundesdurchschnitt. (Symbolfoto)Foto: dpa

Über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegt die Lebenserwartung von Neugeborenen in Baden-Württemberg – zumindest rein statistisch gesehen.

Stuttgart/Wiesbaden - Wer in Baden-Württemberg geboren wird, hat gute Chancen auf ein langes Leben: Statistisch gesehen hat ein neugeborenes Mädchen rund 83 Jahre und elf Monate vor sich, ein Junge 79 Jahre und sechs Monate. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag auf der Basis der Sterbezahlen der Jahre 2013/2015 mit.

Damit liegt Baden-Württemberg über dem Bundesdurchschnitt nach dem Frauen eine Lebenserwartung von 83 Jahren und einem Monat und Männer von 78 Jahren und zwei Monaten haben. Insgesamt blieb die Lebenserwartung in Deutschland aber nahezu unverändert. Im Vergleich zur sogenannten Sterbetafel 2012/2014 beträgt das Plus bei beiden Geschlechtern weniger als einen Monat.