Lawinenunglück in Vorarlberg Baden-Württemberger kommt ums Leben

Von red/AFP 15. Januar 2017 - 14:00 Uhr

In Vorarlberg ist es zu einem Lawinenunglück gekommen.Foto: Symbolfoto: dpa

Bei einem Lawinenunglück in Vorarlberg ist ein Mann aus Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer waren von der Lawine ebenfalls mitgerissen worden.

Bludenz - Bei einem Lawinenabgang in den österreichischen Alpen ist ein Deutscher ums Leben gekommen. Die Schneemassen erfassten und verschütteten den 38-Jährigen am Samstag in Vorarlberg, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei meldete.

Demnach war der Verunglückte aus Baden-Württemberg in einer Dreier-Gruppe im Skigebiet Brandnertal unterwegs. Diese wurde bei Schneefall von einer Lawine erfasst und mehrere hundert Meter weit mitgerissen. Ein 33-Jähriger konnte sich den Angaben zufolge selbst befreien. Er habe dann einen ebenfalls noch lebenden 36-Jährigen aus den Schneemassen gerettet. Beide hätten dann den 38-Jährigen ausgegraben, der aber schon tot gewesen sei.

Die beiden Bergsteiger alarmierten die Einsatzkräfte, die sie wegen der anhaltenden Lawinengefahr zum Abstieg aufforderten. Sie seien in einem Krankenhaus in Bludenz wegen Unterkühlung behandelt worden. Die Bergung der Leiche sollte erfolgen, sobald die Wetterlage es erlaube.