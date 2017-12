Lauingen Großer Eisbrocken kracht auf Hausdach

Von red/dpa 04. Dezember 2017 - 16:09 Uhr

Gerhard Mayer und seine Frau Rita Peter-Mayer stehen vor ihrem Haus in Lauingen (Bayern) zerbrochene Dachziegeln und Reste eines Eisbrockens in der Hand. Ein Eisbrocken war in der Nacht auf das Dach gefallen und hatte Schäden angerichtet. Foto: Augsburger Allgemeine

Schrecksekunde mitten in der Nacht: Ein Eisbrocken, vermutlich von einem Flugzeug, fällt auf das Dach eines Hauses in Lauingen. „Ich dachte, da ist eine Bombe explodiert“, sagt einer der Bewohner.

Lauingen - Ein Eisbrocken, der möglicherweise von einem Flugzeug stammte, ist auf das Dach eines Einfamilienhauses im schwäbischen Lauingen gekracht. Er zerbrach in mehrere Teile und richtete am Dach einen Schaden von rund 3000 Euro an, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Verletzt wurde niemand. Gerhard Mayer, der mit seiner Frau in dem Haus wohnt, sagte der „Augsburger Allgemeinen“ über den Vorfall vom Samstag: „Ich dachte, da ist eine Bombe explodiert.“

Wo der Eisbrocken herkam, war zunächst unklar. Wegen des Schadens unter anderem an Dachziegeln des Hauses sei er wohl aus großer Höhe herabgefallen, vermutlich von einem Flugzeug, teilte die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass der Brocken in etwa die Größe eines Handballens hatte.