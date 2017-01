Lange Nacht der Weine in Stuttgart Entspannte Weinprobe mit Partymusik

Von red 22. Januar 2017 - 17:23 Uhr

Junge Weinliebhaber wollten die Veranstalter der „Langen Nacht der Weine“ am Samstagabend im Wizemann in Stuttgart ansprechen. Diese kamen in Scharen, um die verschiedenen Weine in entspannter Atmosphäre zu verkosten.





Stuttgart - Die „Lange Nacht des Weines“ ist am Samstag zurück nach Stuttgart gekehrt. Nachdem die Veranstalter bereits im April 2016 Weine und Winzer dem Publikum in den Wagenhallen in Stuttgart präsentierten, gab es nun einen neuen Veranstaltungsort für die edlen Tropfen. Das Wizemann im Rosensteinpark bildete dieses Mal den passenden Rahmen.

Nach einer Verkostungsphase, bei der die Besucher alle Weine probieren konnten, sorgte ein DJ für lockere Stimmung und Stände mit Streetfood für die nötige Grundlage. Mit dieser etwas anderen Art der Weinprobe wollen die Veranstalter vor allem junge Weinliebhaber ansprechen. Dabei dürfen sich sowohl aufstrebende Nachwuchs-Winzer als auch Weingüter mit einer langen Tradition präsentieren.