Lange Nacht der Museen Party, Kunst und historische Bahnen

Von ani 23. März 2017 - 06:30 Uhr

Eine große Party steigt im Mercedes-Benz-Museum.Foto: MediaPortal Daimler AG

Kunst, Kultur und Wissenswertes gibt es bei der Langen Nacht der Museen. In Bad Cannstatt kann unter anderem die Straßenbahngeschichte erkundet werden. Das Mercedes-Benz-Museum feiert eine der längsten Partys der Nacht und in der Schleyerhalle ist die Körperwelten-Ausstellung zu sehen.

Bad Cannstatt - Am Samstag, 25. März, öffnen bei der Langen Nacht der Museen mehr als 80 Museen, Galerien, historische Gebäude und Industriedenkmäler ihre Türen. Auch in Bad Cannstatt gibt es Kunst, Kultur und Wissenswertes. Stuttgarts Straßenbahngeschichte kann neben historischen Fahrzeugen in der Straßenbahnwelt erkundet werden.

Das Mercedes-Benz-Museum feiert eine der längsten Partys der Langen Nacht der Museen und führt Besucher durch die Automobilgeschichte und zu den Sternen. Den Zyklus des Lebens kann man in der Körperwelten-Ausstellung in der Schleyerhalle bestaunen. Außerdem öffnen die Ateliers im Friedel, die Ateliergemeinschaft Ü12 mit dem Atelier von Rüdiger Schestag und anderen Künstlern oder die Künstler des Atelierhauses Brückenstraße und zeigen ihre Arbeitsräume und einen Querschnitt der Bildenden Künste. In der Brückenstraße kann der rund 400 Jahre alte Gewölbekeller der Sektkellerei Rilling besichtigt werden, das Stadtmuseum Bad Cannstatt ist ebenfalls geöffnet.