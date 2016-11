Lange Einkaufsnacht in Stuttgart Bummeln und shoppen bis weit in die Nacht hinein

Von red/noa 06. November 2016 - 10:16 Uhr

Bei der Langen Einkaufsnacht brachten Leuchtkegel und Lichtshows die Innenstadt zum Funkeln und Leuchten. Wer lieber durch die Geschäfte schlendern wollte, konnte bis Mitternacht nach Herzenslust shoppen. Wir haben die Impressionen.





Stuttgart - Shoppingfans kamen am Samstagabend auf der Stuttgarter Königstraße voll auf ihre Kosten: Bei der Langen Einkaufsnacht, die dieses Mal unter dem Motto „Stuttgart City leuchtet“ stand, konnten sie bis Mitternacht durch die zahlreichen geöffneten Geschäfte schlendern und dabei den einen oder anderen Euro ausgeben.

Mit mehr als 100 Leuchtkegeln, 50 weiteren Leuchtobjekten und unterschiedlichen Shows wurde die Innenstadt in der Dämmerung und am Abend zum Funkeln und Leuchten gebracht.

Unsere Fotografen waren am Samstag in der City unterwegs und haben die Eindrücke der langen Einkaufsnacht eingefangen. Die Impressionen gibt es in unserer Bilderstrecke.