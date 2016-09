Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern Dieser AfD-Jubel geht durchs Netz

Von dpa/mrz 04. September 2016 - 22:01 Uhr

Der Mann mit dem blauen Hemd freut sich offensichtlich über den Erfolg der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.Foto: dpa

Die AfD bejubelt bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern das zweitbeste Ergebnis bei einer Wahl überhaupt. Ein Parteimitglied fällt dabei besonders auf.

Stuttgart - Die AfD hat seit der Europawahl 2014 durchweg Erfolge erzielt. Bei allen neun Landtagswahlen, die es seitdem gab, schaffte die rechtspopulistische Partei den Einzug ins Parlament.

In Mecklenburg-Vorpommern holte die AfD am Sonntag aus dem Stand rund 21 Prozent und überholte die CDU. Im März 2016 war die Partei in Sachsen-Anhalt mit 24,3 Prozent ebenfalls zweitstärkste Kraft geworden. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz belegte sie Platz drei - ebenfalls mit zweistelligem Ergebnis. Die Partei sitzt zudem in den Parlamenten in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Sachsen und Thüringen.

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zeigten die deutschen TV-Sender immer wieder einen Mann im blauen Hemd, der den Erfolg der AfD besonders euphorisch feierte. Für manche im Netz auch zu euphorisch. Wir haben ein paar Reaktionen zusammengestellt.

lang="de" dir="ltr"> @extra3 Ist "sich freuen" jetzt auch schon Nazi? Wie verbittert muss man sein, solche Tweets abzusetzen ?— nittom (@nittom) 4. September 2016

lang="de" dir="ltr">Weiß noch nicht, unter welchem Stichwort ich das hier in mein GIF-Archiv legen soll... #ltwmv pic.twitter.com/2IKuYFijA0— Christian Mutter (@christianmutter) September 4, 2016