Landtagswahl in Berlin Aus und vorbei

Von Christoph Reisinger 18. September 2016 - 20:17 Uhr

Rückhalt verloren, aber im Amt bestätigt: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller.Foto: dpa

Mag sein, dass die Landtagswahl in Berlin besonders stark von Themen der Stadt geprägt war. Dennoch steht sie für den bundesweiten Trend zur Zersplitterung der Parteienlandschaft. Er ist negativ, mein Christoph Reisinger.

Stuttgart. - Der rot-schwarze Senat: Nach dieser Berliner Landtagswahl ist er Geschichte. Das Fraktions-Experiment der Piraten, bei dem spekuliert werden durfte, ob die Abgeordneten oder ihre Wähler hilfloser waren: aus und vorbei.

Die sogenannten Volksparteien: Schnee von gestern. Von der SPD ist man seit geraumer Zeit gewohnt, dass sie Stimmenanteile von um die 20 Prozent in Landtagswahlen bejubelt. Die CDU reagiert auf rund 18 Prozent wie nun in Berlin zwar noch mit Katzenjammer, aber die Zeiten sind um, in denen diese Partei mit deutlich schwächeren Juniorpartnern Regierungen bilden konnte.

Wer da mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr vom Lagerwahlkampf träumt und ein mögliches rot-grün-rotes Regierungsbündnis auf Landesebene in Berlin zu dessen Vorstufe erklärt, wird sich täuschen. Ebenso, wer angesichts der aktuellen CDU-Schwäche meint, es brauche bloß eine Korrektur Merkel’scher Flüchtlingspolitik, und alles werde wie früher.

Nein, Berlin steht wie viele Landtagswahlen zuvor für den Trend zur Zersplitterung. Es ist ja nicht bloß den Zahlen des Wahlabends, sondern durchaus auch politischen Inhalten geschuldet, dass der weiterhin Regierende Bürgermeister ­Michael Müller ein Dreierbündnis ebenso gut unter Einschluss der CDU oder der FDP bilden könnte. Letztere passt gut in den Zersplitterungs-Trend in ihrer Eigenschaft als Fahrstuhl-Partei: Mal schafft sie es wieder in ein Parlament, mal fliegt sie raus. In den Trend passt ebenso, dass Linke und Grüne sich zwar ordentlich behauptet haben, ihr Potenzial jenseits des Kretschmann-Landes Baden-Württemberg aber ziemlich genau mit dem ausreizen, was sie in Berlin erzielten.

Und auch der Aufstieg der AfD fügt sich bruchlos in dieses Bild. Das Berliner Abgeordnetenhaus ist nun schon das zehnte Landesparlament, in das sie einzieht. Das Sammelbecken der Fremdenfeindlichkeit entwickelt sich leider zur festen parlamentarischen Größe. Dass der Wahlerfolg der AfD in Berlin mit weniger Pauken und Trompeten ausfiel als etwa in Baden-Württemberg oder gar in Mecklenburg-Vorpommern, lässt Raum für die Vermutung, dass Berliner Wähler gerade handfestere Sorgen haben als die Zuwanderung – etwa die eklatanten Mängel in der Stadtverwaltung, das Chaos um den Hauptstadt-Flughafen, die aberwitzige Verschuldung. Aber am Befund ändert das nichts, dass die Parteienlandschaft kleinteiliger und wetterwendischer wird. Und das Regieren damit schwieriger – in den Ländern wie auch im Bund.

