Landkreis Reutlingen Parkplatz belegt: 60-Jähriger droht mit Axt

Von red 08. Mai 2017 - 22:36 Uhr

Im Landkreis Reutlingen rückte die Polizei aus, weil ein Mann Anwohner mit einer Axt bedrohte.Foto: dpa

Ein 60-Jähriger kann seinen Parkplatz nicht nutzen – und gerät daraufhin derart in Rage, dass er mit einer Axt droht.

Lichtenstein-Unterhausen - Ein 60-Jähriger hat in Lichtenstein-Unterhausen (Landkreis Reutlingen) aus lauter Ärger mit einer Axt gedroht.

Wie die Polizei berichtet, geriet der Mann am Montagnachmittag in Rage, da er einen gewohnten Parkplatz nicht nutzen konnte. Er fuhr zunächst in eine angrenzende Hofeinfahrt und klingelte mehrfach an einem Mehrfamilienhaus. In der Hofzufahrt kam es zu einem verbalen Streit mit mehreren Personen, die sich dort versammelten.

Axt im Kofferraum

Plötzlich ging der 60-Jährige zum Kofferraum seines Fahrzeugs und entnahm eine große Axt. Daraufhin ging er mehrere Schritte auf die Anwohner zu. Diese flüchteten in das Gebäude und verschlossen die Tür. Der aufgebrachte Mann schlug anschließend mit den Füßen gegen die abgeschlossene Zugangstür.

Kurz darauf wurde er von den Einsatzkräften der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen angerückt waren, widerstandslos festgenommen. Die Axt hatte er bereits vor deren Eintreffen wieder im Kofferraum seines Fahrzeugs verstaut. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Da er offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Eine anwesende Frau musste nach einem Schwächeanfall vor Ort ambulant behandelt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.