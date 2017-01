Landkreis Ludwigsburg Christbaum gerät in Brand

Von red 02. Januar 2017 - 09:06 Uhr

In Großbottwar im Kreis Ludwigsburg hat eine 78-Jährige die weitgehend heruntergebrannten Kerzen ihres Christbaums angezündet, die nach kurzer Zeit den Baum in Brand setzten.





4 Bilder ansehen

Kreis Ludwigsburg - In der Uhlandstraße in Großbottwar (Landkreis Ludwigsburg) ist am Sonntagabend ein Christbaum in Brand geraten, wodurch ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstand.

Mehr zum Thema

Eine 78-jährige Frau hatte gegen 21.15 Uhr die Kerzen an ihrem Christbaum angezündet. Die bereits weitgehend heruntergebrannten Kerzen setzten nach kurzer Zeit den Baum in Brand. Die Frau alarmierte einen Nachbarn, der sofort zur Hilfe eilte, den Baum in eine Decke einschlug und auf die Terrasse brachte.

Die Freiwillige Feuerwehr musste im Haus keine Löscharbeiten mehr vornehmen. Die 78-Jährige und auch der 75-jährige Helfer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, konnten es aber kurze Zeit später nach einer Untersuchung wieder verlassen.