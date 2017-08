Landkreis Heilbronn Tödlicher Kopfsprung in den Kocher

Von red/dpa/lsw 06. August 2017 - 19:36 Uhr

Tödlicher Unfall im Landkreis Heilbronn Foto: dpa

Beim Baden in einem Fluss im Landkreis Heilbronn ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei habe er einen Kopfsprung in den Kocher gemacht und den Grund berührt.

Hardthausen-Gochsen - Ein Mann ist beim Baden in einem Fluss im Landkreis Heilbronn ums Leben gekommen. Er habe am Sonntag einen Kopfsprung in den Kocher gemacht und sei dabei unglücklich aufgeschlagen, teilte ein Polizeisprecher in Heilbronn mit. „Er hat vermutlich den Grund berührt.“

Ein Taucher der Feuerwehr zog den Mann wenig später an Land. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Identität des Opfers stand zunächst nicht fest. Er war laut Polizei mit mehreren Männern unterwegs. Wie die „Heilbronner Stimme“ berichtete, sprang der Mann in der Nähe eines Wehrs in Hardthausen-Gochsen ins Wasser und tauchte nicht mehr auf.