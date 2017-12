Landkreis Esslingen Mit über 2,5 Promille Auto gefahren

Von red 01. Dezember 2017 - 13:09 Uhr

Der VW-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstag in Esslingen einen VW-Fahrer, der sich im Straßenverkehr sehr auffällig verhielt. Doch nicht nur der Alkoholtest ergab, dass der Mann eigentlich gar nicht mehr fahren durfte.

Esslingen - Dank eines aufmerksamen Zeugen ist am Donnerstagnachmittag ein stark betrunkener Autofahrer in Esslingen aus dem Verkehr gezogen worden. Der VW Passat fiel dem Zeugen kurz nach 17.30 Uhr in der Wiflingshauser Straße auf, da der Fahrer mehrmals auf die Gegenfahrspur kam.

Laut Polizei hielt der betrunkene Autofahrer zweimal mitten auf der Straße an, schaltete die Warnblinkanlage ein und fuhr vor und zurück. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug bis zur Flandernstraße, wo der VW von der Polizei gestoppt werden konnte.

Alkoholtest ergibt über 2,5 Promille

Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Beamten gleich eine heftige Alkoholfahne von dem 31-jährigen Fahrer entgegen. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Anschließend musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnte ihm nicht mehr abgenommen werden, da er diesen bereits vor einem Jahr abgeben musste.