Landkreis Esslingen 19-jähriger Motorradfahrer von Unimog erfasst

04. Oktober 2016

Ein 19-jähriger Motorradfahrer sieht in Filderstadt-Sielmingen ein Stauende zu spät, kommt in den Gegenverkehr und wird von einem Unimog erfasst und schwer verletzt.





Filderstadt-Sielmingen - Ein 19-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstagmorgen ein Stauende in Filderstadt-Sielmingen zu spät erkannt, ist in einen Dacia gekracht, auf die Gegenfahrbahn gekommen und wurde von einem Unimog erfasst.

Wie die Polizei berichtet, war ein 19 Jahre alter Fahrer einer Kawasaki aus Wolfschlugen gegen 7.15 Uhr auf der Sielminger Hauptstraße in Richtung Ortsmitte Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang bemerkte er zu spät, dass ein 43-jähriger Dacia-Fahrer wegen eines Staus anhalten musste. Der 19-Jährige krachte mit seiner Maschine in den bereits stehenden Dacia und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Unimog entgegen, der Motorrad und Fahrer frontal erfasste und mehrere Meter mitschleifte.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr

Mit schweren Verletzungen musste der 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 58-jährige Unimog-Fahrer erlitt einen Schock und konnte ebenfalls nicht mehr weiterfahren. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Weil die Fahrbahn komplett blockiert war, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.